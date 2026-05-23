タレント明石家さんま（70）が、23日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。アイスクリーム談義の後日談を明かした。さんまは冒頭、先週の放送でアイスクリーム談義を披露したことを振り返り「なんせ、この間、『AYA』って言うて、それがニュースになったらしくて、そしたら、明治さんが今日、アイスクリームを送ってくれて」と、ニュースを見た明治がアイス「Dear Milk」を送ってくれたことに感謝した。