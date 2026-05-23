出演する米映画「プラダを着た悪魔2」が大ヒット中の女優アン・ハサウェイ（43）が、エル誌のインタビューで、長年ささやかれてきた整形疑惑について沈黙を破り「みんなが勝手に推察しているだけ」と否定して話題を呼んでいる。若々しい容姿がネットで度々注目を集め、フェイスリフトを受けたとのうわさがささやかれていた。ハサウェイは最近、インスタグラムにサイドの髪をアップにするヘアスタイルのテクニックを披露する動画を