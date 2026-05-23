23日夕方、京都府宇治市にある運動公園で、長さ4.5メートルの木の枝が折れて落下し、付近にいた子どもら3人が重軽傷を負った事故で、木は強風で折れたとみられるということです。 23日午後4時過ぎ、宇治市にある山城総合運動公園で「木が倒れて男の子がけがをしている」と消防に通報がありました。 消防などによりますと、高さ約10メートルの「イヌエンジュ」の木にある長さおよそ4.5メートルの枝が折れて落下