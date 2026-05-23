◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）巨人が今季５度目の完封負けで３連敗。４カードぶりの負け越しが決まった。打線は相手先発・村上の前に散発３安打で沈黙。先発・ウィットリーは４回まで無失点だったが、５回に２死二、三塁のピンチを招くと、ドラフト１位・立石に中前へ先制の２点適時打を浴びた。今カードが初対戦となった立石には前日２２日を含めて９打数５安打３打点を献上。村田バッテリー