今月28日から愛知県と岐阜県で開催されるFIA世界ラリー選手権「フォーラムエイト・ラリージャパン2026」の開幕直前の応援イベントが、23日に名古屋・栄の久屋大通公園で行われました。 【写真を見る】28日開幕の「ラリージャパン」を前に 名古屋・栄で「応援フェス」 愛知出身で今シーズン2勝の勝田貴元選手も気合十分「地元のラリージャパンでの優勝を」 会場には、ラリージャパンに