元銀行員でタレントの大川成美（３６）が、至高のヒップラインの描き方を熱弁した。アクション女優、グラビアアイドルとしても活躍している大川は、２０１９年に「第１回ミス週刊実話ＷＪガールオーディション」でグランプリに輝いた。ボディーコンテスト「サマー・スタイル・アワード」のグラマラス部門（１７日、神奈川・横須賀市内）に初出場し、堂々の４位入賞を果たした。学生時代はソフトボールに打ち込み、高校国体に