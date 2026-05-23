明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１８節（２３日）、柏が千葉戦（三協Ｆ柏）に４―２で勝利し、東で暫定７位に浮上した。前半３５分、ＭＦ小泉佳穂のスルーパスに抜け出したＦＷ垣田裕暉がキーパーとの１対１を制して柏が先制。続く同３９分には、小泉がペナルティーエリア外から左足を振り抜いて追加点を取った。しかし、千葉も黙っていない。前半終了間際の４７分にコーナーキックから１点を返された。その後も打ち合いの展開