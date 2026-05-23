共演者や友人たちとの関係性、そして長年活動を続ける中で大切にしてきた思い――菊地凛子や作家・村上龍から寄せられたメッセージを受け、小池栄子が“人との向き合い方”を語った。23日に放送されたNHKのトーク番組『土スタ』(毎週土曜14:00〜)にゲスト出演。ドラマの撮影秘話に加え、小池の素顔に迫るトークが展開された。小池栄子番組では、『ムショラン三ツ星』で受刑者メンバーの一人を演じる山内圭哉からのメッセージを紹介