5月23日、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品の友人として知られる『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。東京競馬場で行われる牝馬クラシック・オークスの予想を公開した。動画冒頭で本命に指名したのは、大外枠に入ったラフターラインズ。「スターアニスとめちゃくちゃ悩んだ」としつつも、「前走のフローラステークスの走りが素晴らしかった。展開もハマりそ