タルト専門店 キル フェ ボン では、2026年6月1日（月）より夏メニューの販売をスタート♡旬のさくらんぼや桃、メロン、マンゴーなど、みずみずしい果実を贅沢に使った華やかなタルトが順次登場します。見た目にも涼やかな夏限定タルトは、ホームパーティーや手土産、自分へのご褒美スイーツにもぴったりです♪ 夏果実が主役の贅沢タルト♡ 夏メニューの中で