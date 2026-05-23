【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の議長に、ケビン・ウォーシュ氏（５６）が２２日就任した。ホワイトハウスで行われた宣誓式で、ウォーシュ氏は「過去の成功と失敗から学び、改革志向のＦＲＢを率いる」と表明した。同席したトランプ米大統領は、「完全な独立性を保ってほしい。私を見たりせず、素晴らしい仕事をしてほしい」と述べ、金融政策に関する判断を尊重する考えを示した。ウォーシュ氏は、「