イランのアラグチ外相は22日夜、ソーシャルメディアに投稿し、国連のグテーレス事務総長と電話会談し、最新の地域情勢やパキスタンが仲介したイランと米国の間の外交的進展について意見を交換したと明らかにしました。アラグチ外相は「米国はこれまでに何度も約束を破り、イランに対して軍事攻撃を行ってきた。その一貫性を欠く立場と度重なる過剰な要求は、いずれもパキスタンが仲介した交渉プロセスを妨げる要因だ」と述べました