NHK総合にて放送中のドラマ『ムショラン三ツ星』で主演を務める小池栄子のインタビューコメントが公開。また第2話に濱田マリが出演することが決定した。 参考：『ムショラン三ツ星』音楽をSHINCO＆Rachel、遠藤浩二が担当主題歌はChilli Beans. 本作は、現役の刑務所に勤務する管理栄養士・黒柳桂子によるノンフィクション『めざせ！ムショラン三ツ星』をドラマ化した社会派コメディ。腕利きのイタリアンシェフとし