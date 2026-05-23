黒星を６つ並べる時期もあったが、最後は３連勝で締めくくった。柏レイソルは５月23日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST最終節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦。４−２で勝利した。この一戦で圧巻のパフォーマンスを披露したのが、小泉佳穂だ。35分に左足で絶妙なラストパスを供給して垣田裕暉の先制弾をアシストすると、その４分後には、ペナルティアーク付近で垣田からのパスを収め、相手DFの股を抜く鮮