お笑いコンビ「霜降り明星」粗品（33）が考案したお笑い賞レース「ツッコミ芸人No.1決定戦ツッコミスター」（後9・00）が23日、フジテレビ系で放送され、知名度の低い芸人たちが躍動した。ツッコミ担当芸人の能力を競う、新たな視点の賞レース。粗品がYouTubeチャンネルで自身が主催した「ツッコミマン」の舞台を今回、テレビへと移して行われた。出場者、お題の選定、得点の判定などを粗品が一手に担った。開催に当たり、