昨年9月に第1子出産を発表した元NGT48のタレント荻野由佳（27）が23日、インスタグラムを更新。最新ショットを公開した。荻野は「最近寒いけど、もう長袖たちはしまってしまい夏服しかない」とつづり、白いキャミソールワンピース姿を公開した。この投稿に「めっちゃお綺麗ですよ」「素敵です」「可愛い」などのコメントが寄せられている。