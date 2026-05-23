◆陸上関東学生対校選手権第３日（２３日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）男子２部３０００メートル障害予選３組で、駒大ルーキーの岸本莞爾（かんじ）が９分６秒３０の４着で２４日の決勝に進んだ。序盤から先頭で集団を引っ張るなど積極的にレースを進め「ちょっとギリギリになってしまいましたが、決勝も頑張ります。サンショーは高校からやっている種目なので、そこは大事にしつつ、５０００メートル、１万メートルで