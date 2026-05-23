日喀則（シガツェ）市、佩枯錯（ペイクツォ）付近の国道２１９号線。（１月３日、ドローンから、ラサ＝新華社記者／丁増尼達）【新華社ラサ5月23日】2026年は中国西蔵自治区の平和解放75周年に当たる。ラサを中心に各都市への総合立体交通網が構築され、自治区内の道路総延長は昨年末時点で12万5200キロに上った。都市と農村の往来が円滑化されたことは、各民族の人々に確かな恩恵をもたらし、地域の経済社会の質の高い発展を