高岡市の能越自動車道上り線できょう夕方、大型バイクがガードケーブルに衝突し、運転していた女性が死亡しました。高速道路交通警察隊によりますと、きょう午後4時20分ごろ、高岡市国吉の能越自動車道上り線で高岡ICから高岡北ICに向けて走行していた大型バイクが、道路中央のガードケーブルに衝突しました。この事故で、神奈川県川崎市の公務員、田代紀子さん（58）が右足をけがして病院に運ばれました