2024年に下咽頭がんであることを公表したタレントの見栄晴さん（59）が23日、プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスvs千葉ロッテマリーンズの始球式に登場しました。2年前に下咽頭がんのステージ4と診断されたという見栄晴さん。一時芸能活動を休止するも、治療して現在は復帰しています。そして、今回『楽天メディカル 頭頸部（とうけいぶ）がん克服デー』として開催された試合で始球式に登場しました。マウンドに上がった見栄