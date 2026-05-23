北海道コンサドーレ札幌は23日、クラブ創設30周年を記念した「30周年記念ユニフォーム」のデザインを発表した。2026-27シーズン公式戦全試合で着用する。今回もミズノ株式会社の協力のもと、札幌CCOの相澤陽介氏がデザインを担当した。フィールドプレーヤー1stは伝統の赤黒縦縞をベースに、クラシカルな襟が付いたユニフォーム。北海道を象徴する「星」を大きく掲げた30周年記念エンブレムが中央に配置されている。相澤氏は