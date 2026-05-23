◇ファーム・リーグ阪神1―3オリックス（2026年5月23日SGL尼崎）阪神はファーム・リーグオリックス戦で1−3で敗れた。プロ初先発となったドラフト4位・早瀬が3回3安打無失点と好投。平田2軍監督は若虎の躍動を称賛した。以下は平田2軍監督の一問一答――早瀬が公式戦初登板プロ初先発。「おおー、落ち着いていたね。さすが彼、甲子園も経験しているわけでしょ。やっぱりそういう、神村学園、やっぱり厳しい高校