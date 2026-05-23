日本時間２０日に、フランスから「第７９回カンヌ国際映画祭」でカンヌ・プレミア部門に選出された映画「黒牢城」の公式上映が行われ、客席が総立ちとなるスタンディングオベーションを受けた主演本木雅弘（６０）の姿が話題となっている。この華やかなカンヌの模様が伝わると、日本のネットは騒然。久々にイベントの場に姿をみせた本木雅弘の姿に「本木雅弘６０歳におったまげた肌ツヤッツヤじゃん？！」「国宝級というか世