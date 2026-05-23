◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス第３日（２３日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）降雨のため中止となった第２ラウンドが行われ、ツアー２９勝の申ジエ（韓国）が９バーディー、２ボギーで大会コース記録に並ぶ６５をマークし、首位と３打差の４位に急浮上した。永久シード（通算３０勝以上）獲得に王手をかける３７歳ベテラン。「日本の中でとても好きなコース」という袖ケ浦Ｃでビッグ