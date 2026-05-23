◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１８節柏４―２千葉（２３日・三協Ｆ柏）Ｊ１千葉は２３日、アウェーで柏と対戦し、２―４で敗れた。これで東地区１０位で地域リーグラウンド全日程を終了し、３０日にアウェーで福岡とのプレーオフラウンド第１戦を戦う。ＤＦ高橋壱晟が後半４０分に今季初ゴールを決めた。「最終節でダービーというところで、絶対に勝ちたいと思って臨んだ試合。悔しい結果だった。（ゴールには）エドゥア