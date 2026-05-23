今回は、筆者もお気に入りで、すでに3回リピした【スターバックス】の「ブルーベリースイーツ」をご紹介します。キラキラときらめく天面が美しい新作ケーキは、頑張った自分へのご褒美にぴったり。そして、さっくりとした食感の、新作スコーンもあわせてピックアップ。どちらも甘さ控えめなので、カフェタイムはもちろん、朝食代わりにしたり、ディナー後のデザートにもおすすめ