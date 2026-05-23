元ＴＢＳアナウンサーで女優の田中みな実（３９）が、パーソナリティーを務める２３日放送のＴＢＳラジオ「ガスワンｐｒｅｓｅｎｔｓ田中みな実あったかタイム」（土曜・午後６時半）に出演。自身の友だちについて語る場面があった。この日のゲスト、映画パーソナリティーのコトブキツカサ氏は友だちなのかという話題から、自身の友だちを挙げていった田中。著名人の友人として、元テレビ朝日で「あざとくて何が悪いの？