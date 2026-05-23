「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の末澤誠也が２３日、静岡・静岡市の清水文化会館マリナートで俳優・磯村勇斗が実行委員会代表を務める「第１回しずおか映画祭」（２４日まで）に出席し、トークショーを行った。末澤と磯村は映画「ｍｅｎｔｏｒ」（吉田恵輔監督、１０月１６日公開）にダブル主演。撮影を通じて２人は気心の知れた間柄に。末澤は磯村について「２歳上のお兄ちゃんみたいな感じ。今日は、しずおか映画祭の実行委員会代表と