女優の水崎綾女(37)が、18日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】深すぎスリットからの美脚若造には出せないオトナの色香たっぷり 自身のインスタグラムには水色のラメがキラキラ光るキャミドレス、王道の小さめベージュ衣装、デコルテ全解放の黒ワンピなど、これぞオトナの色香といったショットを掲載。「週プレに掲載されてる写真のオフショットやアザーショットのデジタル写