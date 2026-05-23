【競馬】カーネーションカップ・3歳牝1勝クラス（5月23日／東京競馬場・芝1800メートル）【映像】「さすが名馬の妹」電光石火の末脚が炸裂した瞬間日本競馬史上屈指の名馬イクイノックスの全妹イクシード（牝3、美浦・木村）が強烈なインパクトを残す勝利を挙げた。イクイノックスと同じ父キタサンブラック、母シャトーブランシュ（母の父キングヘイロー）の血統であるイクシードが23日