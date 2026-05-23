うちの夫は子どもがほしくない01【漫画】本編を読む結婚して5年。もうすぐ36歳になるミカはそろそろ子どもがほしい。しかし、夫は「まだいいじゃん」とはぐらかし続ける。自然に妊娠できるのは40歳くらいまで…妊活をあせるミカは、夫に向き合ってほしいと話し合いを試みる。漫画家グラハム子さん(@gura_hamuco)の『うちの夫は子どもがほしくない』(竹書房)を紹介するとともに、制作の経緯や裏話を聞いた。うちの夫は子どもがほし