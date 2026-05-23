ボートレース大村の「ヴィーナスシリーズ第４戦スマホマクール杯」が２４日、開幕する。今節より新エンジン、新ボートを使用する。小芦るり華（２８＝佐賀）が前検のエンジン抽選で手にしたのは、３４号機。２０日に行われた性能検査の航走タイムは６秒９８と、決して好時計ではなかった。だが、スタート特訓後は「足はまずまずかなと思います。スタートは届いてましたね」と各選手が新エンジンに手探り状態の中、好感触