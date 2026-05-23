阪神・村上頌樹投手が２３日の巨人戦（東京ドーム）に先発登板し、３安打無四死球という文句なしの快投で完封勝利をマーク。チームを３―０の勝利に導いた虎のエースは今季３つ目となる白星を手にした。初回に味方の拙守などで一死三塁と得点圏に走者を背負ったが、後になって振り返ってみれば、ピンチらしいピンチはこの場面だけだった。ベンチの指示で前進守備が敷かれた中、相手打者・吉川尚を注文通りの一ゴロに仕留めると