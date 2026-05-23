◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）巨人の浅野翔吾外野手（２１）が今季初安打を放った。この日、１軍に初昇格して即「１番・中堅」で先発出場。東京ドームのの大歓声を浴び「やっぱりここで野球したいなと改めて思いました。満足せずにしっかりずっと結果を残していきたい」と気を引き締めた。初回先頭の第１打席でカウント１―１から先発・村上の１４４キロ直球を振り抜き、打球は遊撃後方に高く上