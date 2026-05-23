◆陸上関東学生対校選手権第３日（２３日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）女子１部やり投げ決勝が行われ、学生歴代５位（６０メートル５７）の記録を持ち、３連覇を狙った倉田紗優加（さゆか、４年）は５４メートル５１で３位だった。５６メートル６３をマークした東女体大・谷山彩葉（３年）が優勝、５５メートル１４の国士大・曽野雅（３年）が２位だった。この冬、倉田は新たな取り組みを始めた。やり投げ大国のチェ