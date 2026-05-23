◇大相撲夏場所１４日目（２３日、東京・両国国技館） 十両で東６枚目・一意（かずま、木瀬）が西４枚目・朝翠龍（高砂）を寄り切り、１１勝目を挙げた。３敗で並んでいた風賢央（押尾川）が敗れたため、単独トップに立った。千秋楽で西ノ龍（境川）に勝てば、初の十両優勝が決まる。東６枚目で１１勝を挙げたことで、来場所の新入幕にも大きく前進した。十両３場所目。日大出身の２４歳は「（番付は）どこで戦おうが、自分