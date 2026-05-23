◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス第３日（２３日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）降雨のため中止となった第２ラウンドが行われ、前週優勝の桑木志帆（大和ハウス工業）が２１位で出て３バーディー、ボギーなしの６９と伸ばし、通算４アンダーで首位と４打差の６位に浮上した。後半にスコアを３つ伸ばした。１０番で初バーディーを奪い、１４番パー４はグリーン右ラフ約８メートルからチ