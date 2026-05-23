暑い季節になると気になるのが、インナーの蒸れや締め付け感。そんな悩みに寄り添う新ブランド「Re:EDIT Wellness（リエディウェルネス）」から、夏にぴったりの「Libre Airy Bra Top」シリーズが登場しました。軽やかな着心地と、天然由来原料を使用したさらツヤ素材が魅力のカップ付きインナーは、毎日を快適に過ごしたい大人の女性にぴったり♡リラックス感と美しさを両立した注目シリーズです。