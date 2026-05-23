小池百合子・東京都知事は２３日夜、オランダと中央アジア・カザフスタンへの出張から帰国した。カザフではカシムジョマルト・トカエフ大統領と面会した。東京・羽田空港への到着時に報道陣の取材に応じた小池氏は、同国が産油国であることを念頭に、トカエフ氏に「イラン情勢に関連して我が国への協力をお願いした」と明らかにした。小池氏は１７日に出発し、１８〜１９日にオランダのアムステルダム、ロッテルダムを訪れた後