◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準々決勝東京SG40―35BR東京（2026年5月23日東京・秩父宮ラグビー場）35―33でリードして迎えた後半最終盤。BR東京は、東京SGの反則で、PGを選択した。右隅41メートル。風もあり、簡単な距離でもなかった。ボールをセットした後に試合終了を告げるホーンが鳴った。しかし、結果的に、PGは外れてインゴールで相手に捕られ、そこからの逆襲で逆転を許した。キッカーのBR東京S