モーニング娘。’26の牧野真莉愛さん（25）が、6月24日に行われる卒業公演当日に最後のソロ写真集を発売することを発表。コメントを寄せました。2014年9月30日にモーニング娘。に加入した牧野さん。6月24日に開催される日本武道館公演をもって、11年9か月在籍したグループから卒業することを発表しています。そのラストステージ当日に、ソロ写真集『モーニング娘。 牧野真莉愛』の発売が決定。撮影は、卒業前月に沖縄で行われまし