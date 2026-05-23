義父の定年退職に「お祝いに家族旅行へ行こう。旅費は全部出すよ！」なんて言われたら、みなさんはどう反応しますか？「わあ、お義父さん太っ腹！」と嬉しい気持ちになるかもしれませんね。ところがもしその旅行のメインイベントが、あなたがこの世で一番苦手なことだったとしたら……？『義父の定年退職祝いで、家族旅行に誘われました。正直、断りたいです』義父の定年退職祝いとして、山岳地帯への家族旅行を提案されている投