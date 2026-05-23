私はナナミ（40代）。娘のミユキ（小1）は、よく同級生のカイ君とトラブルになるようでした。今までミユキからたくさんのイヤだったことを聞いていたので我慢できず、何かされるたびにカイ君のお母さんのモカさん（30代）に連絡をするようにしていたのです。けれど、学校が間に入ったことで、こちら側の勘違いがあることがわかりました。ミユキの説明不足や、私の早とちりや勘違いの面が多々あったので驚いています。私だったら、