俳優の沢尻エリカさん（40）が23日、約20年ぶりとなる写真集の刊行を記念した取材会に登場。40歳を迎えた感想や、今後挑戦したいことを明かしました。■40代は「仕事もプライベートも楽しんでいきたい」沢尻さんにとって、2007年以来、約20年ぶりとなる写真集『DAY OFF』。沢尻さん自身が完全プロデュースしたもので、30代最後の沢尻さんのすべてを刻んだ一冊になっているということです。4月8日に40歳の誕生日を迎えた沢尻さん。