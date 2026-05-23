歌手のあの（年齢非公表）が23日、自身のSNSでテレビ朝日の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）を降板すると宣言した。同番組を巡っては18日放送回で、あのが「ベッキーの次に嫌いな芸能人」という質問の答えとして、タレントの鈴木紗理奈（48）の名前を挙げた。放送後に鈴木は「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからん。普通にいじめやん」などとSNSで苦言を呈し、波紋を呼んでいた。あのは23日