テレビ東京系「孤独のグルメＳｅａｓｏｎ１１」第８話が２２日深夜に放送され、水色の洋服にエプロン姿で冒頭から登場した歌手にＳＮＳ上で「二度見した」「本人だった」などと驚きの声があがった。井之頭五郎（松重豊）が書道道具を持って訪れた書道教室の先生役で登場したのは、４人組ダンスボーカルグループ「ＭＡＸ」のＮＡＮＡ。生徒役で永尾柚乃も登場した。肩までのサラサラの黒髪で、自然な演技に、一瞬気付かなか