名古屋・栄の中部電力ミライタワーで、展望台までの４１５段の階段を駆け上がるタイムを競う大会が開かれました。 【写真を見る】「ステアクライミング」で約550人が体力の限界に挑戦 高さ90メートルの展望台をめざし階段415段を全力で駆け上がる！ 名古屋・栄の中部電力ミライタワー 「ステアクライミング」と呼ばれるこの競技は、高層ビルやタワーの非常階段を駆け上がるタイムを競う都市型のスポ