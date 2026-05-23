乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。5月21日（木）の放送では、この日におこなわれたバースデーライブ「乃木坂46『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』」をもって乃木坂46を卒業した3代目キャプテン・梅澤美波さんへの思いを語りました。梅澤さんと活動してきたなかでうれしかったこととは？乃木坂46の賀喜遥香◆梅澤美波への憧れ賀喜：私は美波さんと