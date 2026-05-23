（c）SANKEI 牝馬三冠レース第2戦 スピードとスタミナを兼ね備えたチャンピオンレース 第87回 オークス（優駿牝馬）（GI）が5月24日（日）に東京競馬場（2,400メートル 芝・左）で行われる。 【予想配信】オークス（優駿牝馬）牝馬クラシック第2戦をガチ予想！キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！ どうやら今年のオークスは、あまり天気に恵まれなさそうだ。 原稿を書いてい