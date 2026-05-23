ピーマンだけで作るおかず あと一品に何か作りたい、お弁当のおかずに緑を足したい！ そんなときにぴったりの食材「ピーマン」。まとめ買いしたときにも嬉しい「ピーマンだけ」で作るおいしいおかずをご紹介します。 ごま油がアクセント味噌で和風に懐かしい甘辛味すりごまと合わせても◎ご飯がすすむ、おいしい味付け ピーマン独特の味が苦手な方が多いかもしれませんが、ごま油や味噌で炒めることで、苦手な方もお子さんも食